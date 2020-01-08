В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Происшествие произошло днём 7 января на территории Октябрьского района города. Возле дома №3, расположенного по адресу – улица Горная, загорелся мусорный контейнер. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru