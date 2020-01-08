В Мордовии безопасность на водных объектах находится под контролем ГИМС

Подразделения ГИМС ГУ МЧС России по Мордовии были переведены на усиленный режим работы на время новогодних праздников.

Был организован ежедневный контроль ледовой обстановки на водных объектах и в местах подледного лова.

В общей сложности было проведено более 60 патрулирований и профилактических выездов, более 150 бесед с рыбаками, а также было выдано около 200 памяток и рекомендаций по мерам безопасности на водоемах, совместно с органами местного самоуправления было выставлено 14 знаков о запрете выхода и выезда на лед в опасных местах.

Происшествий на водных объектах не было допущено.

Также читайте о том, что в Торбеевском районе сказочные герои дарили рождественское настроение детям.

Источник: 13.mchs.gov.ru