В Мордовии сотрудники МЧС активно проводят профилактические мероприятия

В период с 31 декабря по 6 января сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов проводились профилактические мероприятия на социально значимых объектах с массовым пребыванием людей, а также среди жителей сельского поселения.

Была проведена профилактическая работа в Темниковском детском доме-интернате для детей с физическими недостатками, а также в Рождество-Богородичном Санаксарском мужском епархиальном монастыре.

Было посещено 45 домовладений и проинструктировано около 120 граждан. Был проведен внеплановый инструктаж с лицами, являющимися ответственными за пожарную безопасность на объектах социальной значимости с массовым пребыванием людей.

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Источник: 13.mchs.gov.ru