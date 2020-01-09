В Ардатове горел легковой автомобиль

В Ардатове произошло возгорание легкового автомобиля.

Вечером 8 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Чапаева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №7 горит легковой автомобиль марки «Фольксваген-Пассат».

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил легковой автомобиль.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru