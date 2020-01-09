В Мордовии было объявлено штормовое предупреждение

Сотрудники МЧС предупреждают о том, что в ближайшие часы в Мордовии ожидается усиление ветра.

Сообщается, что на протяжении нескольких ближайших часов на территории Саранска и в некоторых районах Мордовии будут наблюдаться сильные порывы юго-западного ветра, скорость которых будет достигать 18 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о том, что во время сильного ветра следует плотно закрывать окна и двери, а также убирать с крыш и балконов всё, что может быть сброшено вниз.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru