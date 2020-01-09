В Саранске водитель легковушки сбил 75-летнего пешехода-нарушителя

В Саранске 75-летний пенсионер попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 8 января в Пролетарском районе города. Возле дома №21, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, 67-летний водитель легкового автомобиля марки ВАЗ-2115 совершил наезд на 75-летнего пенсионера, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавший доставлялся в одну из больниц Саранска, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф