Полицейские изъяли наркотики у 42-летнего жителя Рузаевки

Сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Рузаевки.

В селе Куликовка стражами порядка был задержан 42-летний житель Рузаевки, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и конфискован полимерный пакетик с синтетическими наркотиками массой более 1 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф