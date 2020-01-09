В Саранске сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

В ночь на 8 января возле дома №22, расположенного по адресу – улица Победы, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Фольксваген-Гольф». В ходе проверки документов было установлено, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации данного транспортного средства числятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в отделение полиции №4 УМВД России по Саранску.

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Источник: гибдд.рф