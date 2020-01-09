Житель Ичалковского района подозревается в убийстве знакомого

В Ичалковском районе был заключен под стражу местный житель, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что днём 2 января 44-летний житель села Пермеево, находясь у себя дома, распивал алкогольные напитки в компании 43-летнего знакомого, пришедшего к нему в гости. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений владелец жилья несколько раз ударил гостя ножом в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений пострадавший скончался.

Подозреваемый, который уже имеет судимость за совершение убийства, не отрицает свою вину.

В отношении 44-летнего гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: 13.мвд.рф