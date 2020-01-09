В Мордовии изъяли из оборота фальшивую денежную купюру

В Мордовии была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

8 января в дежурную часть отдела полиции №3 УМВД РФ по Саранску обратился работник финансового учреждения, который сообщил о том, что при пересчете выручки, поступившей в отдел кассового обслуживания из аптеки, расположенной в Теньгушево, была обнаружена фальшивая денежная купюра номиналом 1 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф