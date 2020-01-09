В Саранске горела заброшенная постройка

В Саранске произошло возгорание заброшенной постройки.

Днём 8 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района города. На улице Лазо загорелась бесхозная постройка. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение на площади 20 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ардатове горел легковой автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru