В Ичалковском районе был задержан мужчина, подозреваемый в грабеже

В Ичалковском районе стражи порядка задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении грабежа.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 39-летний гражданин, не имеющий постоянного места работы, находясь в магазине, заметил, что 79-летняя пенсионерка положила несколько купюр в свой кошелек. Мужчина проследил за старушкой. Узнав, где женщина живет, подозреваемый, представившись электриком, проник в её квартиру, заявив, что ему нужно проверить счетчик.

В определенный момент хозяйка жилья вышла из комнаты, в которой находился мужчина. Воспользовавшись данным обстоятельством, подозреваемый похитил из сумки пенсионерки кошелек с денежными средствами в сумме 5 тыс. рублей. Затем мужчина попытался покинуть квартиру, сообщив, что свою работу он сделал, но старушка, обнаружив пропажу, остановила гостя. Мужчина вернул кошелек, а затем поспешно покинул жилье. Уже после ухода якобы электрика пенсионерка обнаружила пропажу денег.

В кратчайшие сроки мужчина был задержан. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф