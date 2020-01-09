В Зубово-Полянском районе горела бесхозная постройка

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения.

Происшествие произошло вечером 8 января на территории населенного пункта Умет. На улице Колхозной горело бесхозное строение. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 9 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru