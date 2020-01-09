В одной из колоний Мордовии отремонтировали караульное помещение

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии был произведен капитальный ремонт караульного помещения отдела охраны.

Личным составом дежурной смены и караула были отремонтированы общая комната караула и комната приема пищи личного состава.

Во время ремонта была произведена замена пола и потолков, электропроводки и системы отопления. Кроме того, была закуплена новая мебель и сантехника.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что недавно в Зубовой Поляне сотрудники УФСИН РФ по Мордовии посетили краеведческий музей.

Источник: 13.fsin.su