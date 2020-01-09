В Мордовии осужденные во время праздников делали новогодние игрушки и играли в шашки

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии был проведен мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и украшений.

Осужденные, являющиеся членами кружка декоративно-прикладного творчества, продемонстрировали свои таланты в изготовлении новогодних украшений из подручных материалов.

Между отрядами осужденных был проведен конкурс «Лучшая новогодняя стенная газета». Конкурсные работы были размещены на сцене клуба. Лучшей была признана газета отряда №2.

После мастер-класса осужденные приняли участие в новогоднем турнире по шашкам.

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Источник: 13.fsin.su