В Мордовии осужденные показали мюзикл

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии осужденные женщины показали мюзикл «Нотр-Дам де Пари».

Музыкальный спектакль по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» представляет собой сочетание элементов классической, а также современной поп- и рок-музыки.

Рассматриваемый мюзикл во всем мире считается одним из самых популярных и признанных. Трудно представить более узнаваемое произведение.

Участие в мероприятиях подобного рода позволяет осужденным раскрыть и развить свои творческие способности, а также настроиться на позитивный лад.

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Источник: 13.fsin.su