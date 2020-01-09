В Саранске прошли соревнования по хоккею с шайбой

В Саранске были проведены соревнования по хоккею с шайбой.

Указанные соревнования проводились в период с 3 по 5 января на хоккейных кортах МУДО «ДЮСШ №1» и МОУ «СОШ №28».

Среди спортсменов 2009-2010 годов рождения лучшими стали представители МОУ «Гимназия №19». Среди юношей 2007-2008 годов рождения победу одержали представители сборной Октябрьского района. Среди спортсменов 2005-2006 годов рождения победу одержали представители МУДО «ДЮСШ №1».

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru