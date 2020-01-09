В Саранске состоялся городской турнир по волейболу

В Саранске состоялся открытый городской турнир по волейболу среди горожан, возраст которых составляет более 45 лет.

Соревнования прошли 4 января в физкультурно-оздоровительном комплексе «СШОР по баскетболу и волейболу». Участниками турнира стали команды из Саранска, Пензы и Починок.

Победу одержала команда «Саранск-2». Второе место заняли спортсмены из Починок. Третье место досталось команде из Пензы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru