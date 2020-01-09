В Саранске прошел юношеский турнир по баскетболу под названием «Зимняя сказка».

Указанные соревнования проходили 5 и 6 января в физкультурно - оздоровительном комплексе «СШОР по баскетболу и волейболу».

В рассматриваемом турнире приняли участие команды из Красногорска Московской области, Йошкар-Олы, с. Починки Нижегородской области, Саранска и Ромоданово.

Победу одержала команда из Саранска, в состав которой вошли ученики школ №№ 33, 24, 32, 36. Второе место заняли спортсмены из Красногорска. Третье место досталось представителям Нижегородской области.

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Источник: adm-saransk.ru