В Саранске 11 января пройдет ярмарка выходного дня

В Саранске 11 января будет проведена ярмарка выходного дня.

Торговые площадки будут размещены по следующим адресам: ул. Веселовского (между МУК «Дом культуры «Луч» и ТК ООО «Ринг»); ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80); ул. Гайдара (в районе жилого дома № 6); ул. Энгельса (в районе МОУ «Лицей №26»).

Во время новогодних праздников ярмарки выходного дня по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров в городе не проводились.

По информации «Известий Мордовии».

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