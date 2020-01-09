В Саранске пьяный мужчина угрожал работнице кафе оторванным госномером

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который подозревается в повреждении чужого автомобиля.

Ранним утром 8 января сотрудники Росгвардии прибыли в кафе, расположенное в Ленинском районе города. Работница заведения рассказала стражам порядка о том, что у неё произошел конфликт с посетителем, который попросил продать ему спиртное в долг. Получив отказ, мужчина покинул кафе. Спустя некоторое время гражданин вернулся обратно, держа в руках государственный регистрационный номер от автомобиля работницы заведения. Затем мужчина вновь стал требовать спиртное, высказывая при этом различные угрозы.

Посетитель кафе, которым оказался 43-летний житель Саранска, был задержан.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia