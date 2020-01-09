В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого погибли две женщины

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП, которое унесло жизни двух женщин.

Происшествие произошло вечером 15 декабря на улице Пролетарской. 64-летний водитель автомобиля марки «Мицубиси» совершил наезд на двух женщин, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Полученные пострадавшими телесные повреждения оказались смертельными.

Сотрудники следственного отдела МВД по Мордовии обращаются к очевидцам данного происшествия с просьбой сообщить необходимую информацию по следующим телефонам: 8(8342)38-11-27, 29-80-84 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф