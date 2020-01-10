В Саранске коммунальные службы ликвидируют последствия снегопада

В Саранске сотрудники коммунальных служб ликвидируют последствия снегопада.

Вечером 9 января в городе начался снегопад. В ночь на 10 января представители коммунальных служб занимались обработкой центральных улиц реагентами, а также провели плужно-щеточную зачистку снега.

К утру магистральные дороги, тротуары, заездные карманы, остановочные павильоны и подходы к остановкам общественного транспорта были полностью расчищены от снега. В настоящее время расчищаются второстепенные и внутриквартальные дороги.

В уборке города задействовано 172 единицы техники муниципальных предприятий и управляющих компаний.

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Источник: adm-saransk.ru