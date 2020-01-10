В Больших Березниках загорелась иномарка

В Больших Березниках произошло возгорание иномарки.

Происшествие произошло в ночь на 10 января. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся легковой автомобиль марки «Рено-Логан». К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

По предварительным данным, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил легковушку, восстановлению машина не подлежит.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru