Полицейские изъяли наркотики у 32-летнего жителя Рузаевки

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Рузаевки.

В селе Татарская Свербеевка стражи порядка задержали 32-летнего жителя Рузаевки, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы наркотики массой более 1 г. Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество на одном из сайтов для личного употребления.

Задержанный был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске полицейские задержали двух парней, подозреваемых в краже сыра и колбасы из супермаркета.

Источник: 13.мвд.рф