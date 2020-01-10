15-летняя жительница Мордовии подозревается в краже мобильного телефона

В Мордовии 15-летняя девочка подозревается в краже мобильного телефона.

По предварительной информации, 6 января 15-летняя гражданка, являющаяся учащейся одного из техникумов Мордовии, вместе с несколькими своими знакомыми находилась в доме, расположенном в посёлке Комсомольский. В определенный момент один из участников компании 39-летнего возраста прилег отдохнуть, поставив свой мобильный телефон на зарядку. После этого мужчина уснул. 15-летняя подозреваемая, убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, похитила гаджет. Затем гражданка покинула дом. В тот же день подозреваемая продала украденный мобильный телефон жителю Чамзинского района.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту кражи.

Также читайте о том, что полицейские изъяли наркотики у 32-летнего жителя Рузаевки.

Источник: 13.мвд.рф