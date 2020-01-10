Хоккейная команда УФСИН РФ по Мордовии одержала победу над командой УМВД

Хоккейная команда УФСИН РФ по Мордовии одержала победу над командой сотрудников УМВД РФ по Саранску.

Ледовый дворец Саранска стал местом проведения указанного хоккейного матча. Сотрудники пенитенциарного ведомства одержали победу со счетом 8:2.

Наиболее отличились в данной игре сотрудники ИК-7 Павел Костькин и Андрей Степанов, а также сотрудник ИК-5 Петр Сяткин.

Следующий матч команда УФСИН РФ по Мордовии проведет со сборной УФСИН РФ по Ульяновской области.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su