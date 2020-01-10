В Мордовии следственный изолятор посетили общественники

Следственный изолятор №2 УФСИН РФ по Мордовии посетили представители ОНК (общественной наблюдательной комиссии) республики Александр Сергеенко и Вадим Самылин.

Члены комиссии осуществили осмотр режимного корпуса указанного учреждения, а также пообщались с лицами, содержащимися в изоляторе.

Какие-либо жалобы со стороны обвиняемых и подозреваемых не поступили.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su