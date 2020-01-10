В Саранске уменьшилось количество безработных граждан

В Саранске снизился уровень безработицы.

В настоящее время в городе насчитывается 1135 граждан, у которых нет работы. Годом ранее безработными были 1149 горожан. Уровень регистрируемой безработицы в настоящее время составляет 0,7%. Коэффициент напряженности на рынке труда равен 0,5%.

На протяжении минувшего года в Саранске за содействием в поиске подходящей работы обратились 9212 человек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru