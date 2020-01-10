Мордовия получит более 2 миллиардов рублей на строительство медицинских учреждений

В рамках реализации национального проекта под названием «Здравоохранение» Мордовии до 2022 года будут выделены денежные средства в сумме более 2,7 млрд рублей.

Указанные денежные средства будут потрачены на строительство поликлиники при региональном онкологическом диспансере, а также на возведение хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы.

Ожидается, что поликлиника будет введена в эксплуатацию до конца 2021 года, также на следующий год запланировано открытие детского хирургического отделения.

По информации «Известий Мордовии».

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