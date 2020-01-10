В Мордовии зарегистрировали первые случаи гриппа

В Мордовии были зафиксированы первые случаи гриппа.

На протяжении первой недели 2020 года в регионе было зафиксировано снижение уровня заболеваемости ОРВИ на 43% по сравнению с теми показателями, которые имели место неделей ранее. Также в республике были выявлены первые случаи гриппа, которые пока что являются единичными.

В первые дни 2020 года к медикам с симптомами ОРВИ обратились практически 2300 жителей Мордовии.

По информации «Известий Мордовии».

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