В Лямбирском районе прошла благотворительная акция «Посмотри вокруг - ты не один!»

В Лямбирском районе была проведена благотворительная акция под названием «Посмотри вокруг – ты не один!».
В рамках указанной акции дети с ограниченными физическими возможностями и дети из многодетных семей, проживающие в населенных пунктах Лямбирского района, получили новогодние подарки от Снегурочки и Деда Мороза.
Стоит отметить, что рассматриваемая акция проводится уже в двенадцатый раз.
Проведение акции является возможным благодаря помощи неравнодушных граждан.
По информации «Известий Мордовии».
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