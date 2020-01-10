В Лямбирском районе прошла благотворительная акция «Посмотри вокруг - ты не один!»

В Лямбирском районе была проведена благотворительная акция под названием «Посмотри вокруг – ты не один!».

В рамках указанной акции дети с ограниченными физическими возможностями и дети из многодетных семей, проживающие в населенных пунктах Лямбирского района, получили новогодние подарки от Снегурочки и Деда Мороза.

Стоит отметить, что рассматриваемая акция проводится уже в двенадцатый раз.

Проведение акции является возможным благодаря помощи неравнодушных граждан.

По информации «Известий Мордовии».

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