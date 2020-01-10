Были возобновлены авиарейсы из Саранска в Екатеринбург

Авиакомпания «Руслайн» по причине высокой востребованности возобновила авиарейсы из Саранска в Екатеринбург и обратно.

Рейсы осуществляются по средам и воскресеньям на комфортабельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200, на борту которых вмещаются 50 пассажиров.

Из Екатеринбурга самолет вылетает в 19:50 по местному времени. В Саранске воздушное судно приземляется в это же время, поскольку разница во времени между городами составляет 2 часа. Обратно самолет вылетает в 20:25.

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Источник: aviamordovia.ru