В Рузаевке парк культуры и отдыха получит название

В Рузаевке парк культуры и отдыха, который является безымянным, в скором времени получит название.

Жители Рузаевки выступили с инициативой о присвоении названия парку. В настоящее время горожане активно обсуждают варианты наименования.

Стоит отметить, что в ближайшем будущем рассматриваемый парк будет благоустроен. Сейчас разрабатывается концепция обустройства объекта. Проект благоустройства будет участвовать в государственном конкурсе идей по созданию комфортной городской среды. Ожидается, что в парке появятся точки питания, пункты проката велосипедов, детские площадки, туалеты, спортивные площадки с тренажерами, велодорожки, а также тропа для скандинавской ходьбы.

По информации «Известий Мордовии».

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