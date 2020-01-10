В Теньгушевском районе горел жилой дом

В Теньгушевском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 10 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Барашево. На улице Дачной загорелся жилой дом №11. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 80 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru