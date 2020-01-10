На протяжении недели в Мордовии сотрудники Росгвардии выявили 12 преступлений

В период с 1 по 8 января в Мордовии сотрудники Росгвардии около 200 раз выезжали по сигналам о срабатывании кнопок тревожной сигнализации.

Стражи порядка проверили по базам данных МВД по Мордовии более 90 автомобилей, выявили 12 фактов, имеющих признаки различных преступлений, среди которых 2 факта грабежа, 4 факта повреждения имущества, несколько фактов нанесения побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью, а также угроза убийством.

Граждане, подозреваемые в совершении противоправных деяний, были переданы сотрудникам республиканской полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia