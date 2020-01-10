В Кочкуровском районе горели надворные постройки

В Кочкуровском районе пожарные ликвидировали возгорание надворных построек.

Происшествие произошло днём 9 января в селе Татарский Умыс. Возле дома №27, расположенного по адресу – улица Московская, загорелись надворные постройки. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 60 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru