В Мордовии сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия с населением

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Мордовии в период праздников были проведены профилактические мероприятия с населением.

Представители ведомства рассказали жителям Мордовии о том, что в зимний период часто происходят пожары из-за неисправности электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок обогревателей, а также поломки новогодних гирлянд. Владельцам частных домов сотрудники МЧС напомнили о правильной эксплуатации печного отопления.

Сотрудники надзорной деятельности раздавали гражданам памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, напоминали основные действия при возникновении возгорания и телефоны службы спасения. В общей сложности были проинструктированы более 800 жителей Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru