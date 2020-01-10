Ситуация на водных объектах Мордовии находится под контролем

В Мордовии представители инспекции по маломерным судам МЧС контролируют ситуацию на водных объектах.

В период с 1 по 8 января было проведено 62 патрулирования и профилактических выезда. Общая группировка сил и средств составляет 20 человек и 10 единиц автотранспорта.

К мероприятиям по контролю обстановки были привлечены внештатные инспекторы, члены ВОСВОД и спасатели.

Были взяты на контроль все места массового выхода на лед, а также другие места подледного лова на территории Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru