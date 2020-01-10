В Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 9 января на улице Косарева. По предварительной информации, 62-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», совершая разворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки «Киа», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

В результате ДТП пострадали две пассажирки «Тойоты» 58- и 36-летнего возраста, а также 41-летний мужчина, находившийся в салоне «Киа» в качестве пассажира.

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Источник: гибдд.рф