В Саранске был задержан пьяный водитель легковушки

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя легкового автомобиля.

Поздним вечером 9 января на улице А. Невского инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2112, за рулем которого находился 44-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Было установлено, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

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Источник: гибдд.рф