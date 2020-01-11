В Саранске подорожало школьное питание

В Саранске увеличилась стоимость школьных обедов.

Решение об увеличении стоимости школьных завтраков и обедов было принято городским советом депутатов.

Отныне стоимость завтрака для учеников 1–4-х классов составляет 45 рублей, а обед для этих школьников стоит 55 рублей. Двухразовое питание обойдется в 100 рублей в день.

Ученики 5–11-х классов теперь будут тратить на завтрак 50 рублей, а стоимость обеда для них составляет 60 рублей. Двухразовое питание в данном случае стоит 110 рублей.

Стоимость полдников для детей, которые посещают группу продленного дня, теперь составляет 22 рубля.

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Источник: mordovmedia.ru