В Мордовии полицейские устанавливают обстоятельства незаконной рубки лесных насаждений

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств незаконной рубки лесных насаждений.

5 января стражи порядка получили сообщение о том, что в лесном массиве, расположенном возле села Мордовская Поляна, неизвестные граждане совершили рубку девяти сосен. Сумма ущерба составила 183 тыс. рублей.

Стражам порядка удалось установить причастность к незаконной рубке деревьев 46-летнего гражданина и его знакомого. Мужчины отправились в лесной массив 4 января. Известно, что во время спила одно дерево упало на одного из упомянутых граждан. Пострадавший был доставлен в больницу.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту незаконной рубки лесных насаждений.

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Источник: 13.мвд.рф