Полицейские изъяли гашиш у жителя Лямбирского района

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли гашиш у жителя Лямбирского района.

В Саранске стражи порядка возле дома, расположенного по адресу – улица Промышленная, остановили 53-летнего жителя села Берсеневка Лямбирского района, в ходе личного досмотра которого был обнаружен и изъят гашиш массой более 2 г.

Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество у неизвестного гражданина для собственного потребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Лямбирского района.

Также читайте о том, что в Мордовии полицейские устанавливают обстоятельства незаконной рубки лесных насаждений.

Источник: 13.мвд.рф