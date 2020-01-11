В Мордовии сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный регион»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасный регион».

Указанное мероприятие проводилось в период со 2 по 8 января.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражи порядка выявили 1213 фактов нарушения ПДД. Наиболее частыми нарушениями оказались непредставление преимущества в движении пешеходам, перевозка детей без использования детских удерживающих устройств, а также управление транспортным средством при наличии неисправностей

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Источник: 13.мвд.рф