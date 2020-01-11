24-летний житель Мордовии подозревается в угоне автомобиля

В Мордовии был задержан 24-летний местный житель, который подозревается в угоне автомобиля.

Утром 9 января в полицию обратился житель посёлка Явас. Мужчина сообщил о том, что от дома, расположенного по адресу – улица Советская, был угнан принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-21074. В кратчайшие сроки транспортное средство гражданина было обнаружено на одном из участков дороги, соединяющей населенные пункты Потьма и Барашево.

По подозрению в угоне машины был задержан 24-летний житель посёлка Озерный. Выяснилось, что молодой человек, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, решил угнать транспортное средство, чтобы добраться из Яваса в Озерный. Проехав несколько метров, парень потерял контроль над управлением, вследствие чего машина вылетела в кювет. Молодой человек покинул место ДТП, бросив автомобиль.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф