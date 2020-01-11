Биатлонисты сборной Мордовии успешно выступили на отборочных соревнованиях к первенству мира

Биатлонисты из Мордовии стали победителями и призерами гонок на отборочных соревнованиях к первенству мира.

В Екатеринбурге недавно завершились всероссийские соревнования по биатлону «Приз памяти Р. Звонкова» среди юношей и девушек 18- и 19-летнего возраста, являющиеся отборочными на первенство мира.

6 января состоялись спринтерские гонки. Среди девушек победительницей стала спортсменка сборной Мордовии Любовь Калинина. Среди юношей представитель СШОР по зимним видам спорта Алексей Зубарев продемонстрировал четвертый результат.

8 января прошли гонки с общего старта. Вторую победу на соревнованиях одержала Любовь Калинина, Алексей Зубарев стал вторым в масс-старте.

Также указанные спортсмены выполнили нормативы для отбора в состав сборной команды России для выступления на первенстве мира.

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Источник: mordovia-sport.ru