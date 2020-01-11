Баскетболисты из Саранска стали победителями турнира в Нижегородской области

Баскетболисты из Саранска одержали победу на турнире, прошедшем в Нижегородской области.

8 января в городе Сергач Нижегородской области прошел турнир по баскетболу среди мужских команд. В рассматриваемых соревнованиях приняли участие спортсмены из Сергача, Шумерли, пос. Пильна, Арзамаса и Саранска.

Победу одержала команда СШОР по баскетболу и волейболу из Саранска. Второе место заняли представители Сергача. Третье место завоевали баскетболисты из Шумерли.

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Источник: mordovia-sport.ru