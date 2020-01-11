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Мошенники пытаются нажиться на пропавшем без вести жителе Мордовии

Мошенники пытаются нажиться на пропавшем без вести жителе Мордовии

Мошенники пытаются нажиться на поисках пропавшего без вести жителя Мордовии.

Поздним вечером 27 декабря минувшего года в Чамзинке Федулкин Дмитрий Васильевич 1984 года рождения вышел из кафе, расположенного по адресу – улица Республиканская, и ушел в неизвестном направлении. Домой мужчина не пришел. К розыску жителя Мордовии привлечены его родственники и друзья, коллеги по работе, волонтеры поисковых отрядов и неравнодушные граждане.

В некоторых социальных сетях недавно были размещены публикации, содержащие информацию о том, что семья пропавшего без вести жителя Мордовии собирает деньги. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что родственники мужчины о сборе денежные средств не объявляли, а авторами упомянутых публикаций являются мошенники.

Также стражи порядка просят всех, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого гражданина, сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(3437)-2-12-58, 2-13-84 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф