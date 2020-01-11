Мошенники пытаются нажиться на пропавшем без вести жителе Мордовии

Мошенники пытаются нажиться на поисках пропавшего без вести жителя Мордовии.

Поздним вечером 27 декабря минувшего года в Чамзинке Федулкин Дмитрий Васильевич 1984 года рождения вышел из кафе, расположенного по адресу – улица Республиканская, и ушел в неизвестном направлении. Домой мужчина не пришел. К розыску жителя Мордовии привлечены его родственники и друзья, коллеги по работе, волонтеры поисковых отрядов и неравнодушные граждане.

В некоторых социальных сетях недавно были размещены публикации, содержащие информацию о том, что семья пропавшего без вести жителя Мордовии собирает деньги. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что родственники мужчины о сборе денежные средств не объявляли, а авторами упомянутых публикаций являются мошенники.

Также стражи порядка просят всех, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого гражданина, сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(3437)-2-12-58, 2-13-84 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф