В Рузаевском районе загорелась баня

В Рузаевском районе произошло возгорание бани.

В ночь на 12 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Надеждинка. Возле дома №10, расположенного по адресу – улица Ленина, загорелась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru